انخفاض مبيعات التجزئة من حيث الحجم في مارس

(أنسامد) - مايو 11 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، إن مستوى مبيعات التجزئة ظل ثابتا من حيث القيمة في شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير، بينما انخفضت بنسبة 0.1% من حيث الحجم.وأضافت وكالة الإحصاء الوطنية، أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 2% في شهر مارس من حيث القيمة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023 لكنها زادت بنسبة 0.3% فقط من حيث الحجم على أساس سنوي.ومقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، شهد التوزيع على نطاق واسع نموا بنسبة 6.1%، في حين سجلت قنوات التوزيع الأخرى انخفاضات.وانخفض التوزيع على نطاق صغير بنسبة 1.5% وتراجعت مبيعات التجزئة خارج المتاجر بنسبة 2.6%.وبعد اتجاه تصاعدي لمدة خمسة أشهر متتالية، سجلت المبيعات عبر الإنترنت انكماشا بنسبة 2.4% مقارنة بشهر مارس 2023. (أنسامد).

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