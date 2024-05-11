انخفاض مبيعات التجزئة من حيث الحجم في مارس

وأضافت وكالة الإحصاء الوطنية، أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 2% في شهر مارس من حيث القيمة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023 لكنها زادت بنسبة 0.3% فقط من حيث الحجم على أساس سنوي.
ومقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، شهد التوزيع على نطاق واسع نموا بنسبة 6.1%، في حين سجلت قنوات التوزيع الأخرى انخفاضات.
وانخفض التوزيع على نطاق صغير بنسبة 1.5% وتراجعت مبيعات التجزئة خارج المتاجر بنسبة 2.6%.
وبعد اتجاه تصاعدي لمدة خمسة أشهر متتالية، سجلت المبيعات عبر الإنترنت انكماشا بنسبة 2.4% مقارنة بشهر مارس 2023. (أنسامد).
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