إيطاليا:نمو سوق العقارات الجديدة في الربع الرابع 2023

(أنسامد) - أبريل 15 - روما - سجل سوق العقارات الجديدة في إيطاليا ارتفاعا طفيفا في الربع الرابع من عام 2023، وفقا لتقديرات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، الذي أوضح أن تراخيص البناء في القطاع السكني سجلت نموا اقتصاديا طفيفا في كل من عدد المنازل (+0.1%) والمساحات السكنية (+0.6%).وسجل قطاع العقارات غير السكنية ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 28.3% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.وفي الربع الرابع من العام الماضي، بلغ عدد المساكن في العقارات السكنية الجديدة 13780 وحدة سكنية. تبلغ مساحة المباني المستخدمة للسكن ما يزيد قليلا عن 1.20 مليون متر مربع، في حين تبلغ مساحة المباني غير السكنية حوالي 3.04 مليون متر مربع.في الربع الرابع من العام الماضي، سجل القطاع السكني نموا في عدد العقارات (+0.5%) وفي المساحات الصالحة للسكن (+1.3%)، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.بالنسبة لعام 2023 بأكمله، يشير المعهد الوطني للإحصاء إلى أن البيانات الأولية تكشف عن انخفاض في القطاع السكني مقارنة بالمستويات المرتفعة التي تم تسجيلها في العامين السابقين.(أنسامد).

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