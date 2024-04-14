جيورجيتي:علي الاتحاد الأوروبي التفكير في تمديد خطة التعافي

(أنسامد) - أبريل 14 - روما - صرح وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي يوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفكر في تمديد الموعد النهائي لخطة التعافي والمرونة الوطنية بعد فيروس كورونا (NRRP) إلى ما بعد موعدها الحالي وهو 2026، على الرغم من المقاومة الرسمية لهذه الفكرة.وقال جيورجيتي في لوكسمبورج على هامش اجتماع مجلس وزراء الاقتصاد "لقد كررت شخصيا أنه ربما يكون من المفيد تقييم التمديد المحتمل دون تغيير واضح في حجم الموارد المتاحة".وأضاف "أرى أن البولنديين قد أوضحوا نفس النقطة أيضًا. ونحن نعلم جيدًا أنه لا توجد رغبة اليوم في النظر في هذا الأمر".وتابع "سنتحدث عن ذلك مرة أخرى بعد عام، كما هو الحال في مواقف أخرى، تبدو المواقف الإيطالية في البداية معزولة أو في غير مكانها، لكنها في النهاية أكثر واقعية من المقاربات الأخرى". (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA