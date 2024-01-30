إيستات: التضخم أدى إلى تآكل ثروات الأسر الإيطالية

(أنسامد) - يناير 30 - روما - أفاد المعهد الوطني للإحصاء "إيستات" وبنك إيطاليا إن التضخم أدى إلى تآكل ثروات الأسر الإيطالية بأكثر من 12% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق.في نهاية عام 2022، بلغ صافي ثروة الأسر الإيطالية 10.421 مليار يورو، وفقًا للتقرير المشترك بعنوان "ثروة القطاعات المؤسسية الرئيسية 2005-2022".ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 1.7% بالقيمة الاسمية، ولكن بنسبة 12.5% بالقيمة الحقيقية مع الأخذ في الاعتبار التضخم، وذلك باستخدام مؤشر أسعار المستهلك كنقطة مرجعية.وقال المعهد الوطني للإحصاء وبنك إيطاليا إن صافي الثروة انخفض أيضًا مقارنة بالدخل المتاح، من 8.7 إلى 8.1، "ليصل إلى أدنى مستوى له ".يعد صافي الثروة هو الفرق بين إجمالي الثروة (الأصول المالية وغير المالية) والالتزامات المالية. (أنسامد).

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