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أربعة من كل 10 إيطاليين يقومون بعمليات شراء في شهر يناير

04 يناير 2024, 10:00

Redazione ANSA

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(أنسامد) - يناير 4 - روما - يخطط أربعة من كل 10 إيطاليين للقيام بعمليات شراء في مبيعات موسم التخفيضات المقررة فى شهر يناير، وفقا لدراسة اجرتها وكالة أبحاث السوق "إبسوس" التابعة لجمعية قطاع البيع بالتجزئة والضيافة "كونفيشيرتي".

وقالت الدراسة إن متوسط الميزانية يبلغ 267 يورو، لكن هذا يمكن أن يزيد بنسبة تصل إلى 56% إذا وجد المستهلكون صفقة كبيرة.

وأضافت أن تغير المناخ جعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لتجار التجزئة هذا الموسم، حيث أن درجات الحرارة المعتدلة المسجلة بين أكتوبر وديسمبر تعني انخفاضًا بنسبة 46٪ في مبيعات مجموعة الخريف والشتاء.

لذا، تقوم المتاجر الآن بعرض هذه العناصر للبيع بعد أن كانت فرصتها في بيعها بالسعر الكامل ضئيلة.

تبدأ المبيعات في منطقة وأوستا فالي وفي بقية أنحاء إيطاليا .

(أنسامد).

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