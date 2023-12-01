إستات: التضخم يسجل أدنى مستوى له منذ مارس 2021
ووفقا للبيانات الأولية للوكالة الإحصائية، فإن مؤشر أسعار المستهلك الجماعي، من بينها منتجات التبغ سجلت انخفاضا بـ 0.4٪ على أساس شهري وارتفاعا بنسبة 0.8% على أساس سنوي بانخفاض من +1.7% في أكتوبر.
ويعكس الانخفاض الجديد في التضخم الاتجاه المواتي المستمر في أسعار سلع الطاقة، وديناميكيات أسعار بعض أنواع الخدمات، والتباطؤ الجديد في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال إستات يوم الخميس أيضًا إن تباطؤ النمو السنوي لأسعار "عربات التسوق" للمنتجات الأكثر شراءًا استمر في نوفمبر، حيث وصل إلى +5.8٪ مقارنة بـ +6.1٪ في أكتوبر. (أنسامد).