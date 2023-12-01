إستات: التضخم يسجل أدنى مستوى له منذ مارس 2021

(أنسامد) - ديسمبر 1 - روما - واصل التضخم اتجاهه الهبوطي في شهر نوفمبر، حيث انخفض إلى 0.8٪ وفقًا للتقديرات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (يستات)، الذي أشار إلى أن هذا المعدل هو الأدنى منذ مارس 2021.



ووفقا للبيانات الأولية للوكالة الإحصائية، فإن مؤشر أسعار المستهلك الجماعي، من بينها منتجات التبغ سجلت انخفاضا بـ 0.4٪ على أساس شهري وارتفاعا بنسبة 0.8% على أساس سنوي بانخفاض من +1.7% في أكتوبر.



ويعكس الانخفاض الجديد في التضخم الاتجاه المواتي المستمر في أسعار سلع الطاقة، وديناميكيات أسعار بعض أنواع الخدمات، والتباطؤ الجديد في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.



وقال إستات يوم الخميس أيضًا إن تباطؤ النمو السنوي لأسعار "عربات التسوق" للمنتجات الأكثر شراءًا استمر في نوفمبر، حيث وصل إلى +5.8٪ مقارنة بـ +6.1٪ في أكتوبر. (أنسامد).





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