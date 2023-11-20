كونفيندستريا : النمو يشهد حالة من الجمود

(أنسامد) - نوفمبر 20 - روما - قال الاتحاد العام للصناعة الإيطالية "كونفيندستريا"، إن النمو الاقتصادي يشهد حالة من الجمود، كما أن أسعار الفائدة المرتفعة تحد من الاستهلاك والاستثمار على الرغم من انخفاض التضخم.



وأضاف "كونفيندستريا" في تقريره الاقتصادي، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي ظل في حالة جمود في الربع الثالث من العام الجاري، وتشير التقديرات إلى أنه في بداية الربع الرابع، شهد النشاط الاقتصادي انخفاضا طفيفا في قطاع الخدمات، كما هو الحال في الصناعة.



وأوضح أنه على الرغم من أن التضخم في إيطاليا عاد إلى مستوى أقل من 2%، إلا أن أسعار الفائدة لا تزال عند مستوى قياسي، مما يحد من الاستهلاك والاستثمار.



وذكر التقرير أن هذا الوضع يتم تعويضه جزئيًا من خلال الصادرات.



وأضاف أنه مع الحروب المستمرة، فإن حالة عدم اليقين آخذة في الارتفاع، ولكن ليس بالنسبة لتكلفة الطاقة (حتى الآن)، التي تعد أعلى بكثير مما كانت عليه قبل أزمة الطاقة. (أنسامد).





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