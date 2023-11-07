انخفاض مؤشر مديري المشتريات إلى 47.7 نقطة في أكتوبر

(أنسامد) - نوفمبر 7 - روما - واصل مؤشر مديري المشتريات (PMI) الإيطالي Hcob اتجاهه الهبوطي، حيث انخفض من 49.9 نقطة في سبتمبر إلى 47.7 نقطة في الشهر الماضي.



ويمثل هذا الشهر الثالث على التوالي من الانكماش في قطاعي التصنيع والخدمات.



وأظهرت البيانات أيضا تسارعا في الانخفاض، مع تراجع إجمالي النشاط بأسرع معدل في 12 شهرا.



وربطت الشركات التي شملتها الدراسة تراجع النشاط بانخفاض الطلبيات الجديدة وسط حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الجديدة والمستمرة.



وفي الوقت نفسه، في شهر أكتوبر، ظل مؤشر الناتج المركب لمؤشر مديري المشتريات (Hcob) في منطقة اليورو تحت العتبة الحرجة البالغة 50 نقطة التي تفصل التوسع عن الانكماش للشهر الخامس على التوالي، حيث انخفض إلى 46.5 نقطة من 47.2 نقطة في سبتمبر.



الصورة: وزير الأعمال أدولفو أورسو (أنسامد).





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