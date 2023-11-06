إيطاليا : نمو سوق السيارات المستعملة في أكتوبر

(أنسامد) - نوفمبر 6 - روما - شهد سوق السيارات المستعملة الإيطالية مؤشرات إيجابية جديدة في شهر أكتوبر الماضي، مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته 10.3% مقارنة بشهر أكتوبر 2022، الإ أنه انخفض إلى 5.2% من حيث المتوسط ;;اليومي بسبب وجود يوم عمل إضافي.



ووفقا لدراسة تحليلية قام بها نادي السيارات الإيطالي، مقابل كل 100 سيارة جديدة، تم بيع 197 سيارة مستعملة (أي ما يقرب من ضعف المبيعات الأولية) في أكتوبر، و184 سيارة في الأشهر العشرة الأولى من العام.



وتصدرت سيارات الوقود التقليدية (الديزل والبنزين) مبيعات سوق السيارات المستعملة. ومع ذلك، فإن مبيعات السيارات الهجينة المستعملة التي تعمل بالبنزين تنمو باستمرار، مع زيادة شهرية قدرها 71%، لتصل إلى حصة سوقية قدرها 5.3%.



وفي المقابل، لم يشهد سوق السيارات الكهربائية المستعملة تغييرا يذكر، حيث توقف في أكتوبر عند حصة سوقية قدرها 0.7%. (أنسامد).





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