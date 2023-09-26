ايطاليا تنفق مليار من اصل 7 مليار دولار على التوظيف
وتقول متحدثة باسم المفوضية الاوروبية " ان تنفيذ بعض البرامج التشغيلية للفترة من 2014-2020 لا يزال يشكل مشكلة" .
وكانت ايطاليا من اكبر المستفيدين من برنامج الاتحاد الاوروبى حيث حصلت على موارد اضافية تصل الى 14.4 مليار دولار فى اطار برنامج الموارد الاضافية للاعضاء السبع وعشرين بين 2021 و2022 فى خطة التعافى الاوروبية بعد جائحة كورونا .
وقد حصلت ايطاليا ايضا على 4.7 مليار دولار اضافية مقدمة لبرنامج التوظيف .
واشارت المتحدثة باسم المفوضية "ان التأخير فى تنفيذ الخطة 2014-2020 لم يكن من جانب ايطاليا وحدها بل يرجع الى تباطؤ النشاط الاقتصادى الناجم عن الوباء والحرب فى اوكرانيا". (أنسامد).