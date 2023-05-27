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  3. إيطاليا:قطاع الخدمات اللوجستية يقود نمو الاستثمارات العقارية

إيطاليا:قطاع الخدمات اللوجستية يقود نمو الاستثمارات العقارية

Redazione ANSA
(أنسامد) - مايو 27 - روما - تقود إيطاليا الأسواق الأوروبية فيما يتعلق بالاستثمارات العقارية في مجال الخدمات اللوجستية، حيث سجل قطاع الخدمات اللوجستية نموا كبيرا خلال عام 2022، مقارنة بالأسواق الأوروبية التي سجلت تراجعا كبيرا.

وسجلت الاستثمارات العقارية في مجال الخدمات اللوجستية في إيطاليا ارتفاعا بنسبة 7% لتبلغ 3 مليارات يورو، لتشهد السوق الإيطالية نموا كبيرا في هذا القطاع على العكس من اتجاه السوق الأوروبية التي هبطت بنسبة 15% لتسجل 58 مليار يورو.

وتمثل الاستثمارات العقارية في مجال الخدمات اللوجستية 25% من إجمالي حجم الاستثمارات، مما يجعل هذا القطاع يحتل المرتبة الثانية في اختيارات المستثمرين بعد قطاع المكاتب، وذلك وفقا لتقرير سوق العقارات اللوجستية لعام 2023 الصادر عن شركة الاستشارات العقارية (Scenari Immobiliari) وشركة Sfre.

وأوضح التقرير، أن النمو المستمر لسوق الخدمات اللوجستية في إيطاليا أدى إلى زيادة الأصول العقارية الحالية إلى أكثر من 46 مليون متر مربع، بزيادة قدرها 4.5 في المائة على أساس سنوي بقيمة تبلغ حوالي 2.0 مليار يورو. (أنسامد).

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