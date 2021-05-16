تقديرات بنمو الانتاج المحلي الإيطالي في مايو بـ 3،7%

(أنسامد) - مايو 16 - روما - كشف اتحاد الأعمال التجارية والشركات الإيطالية "Confocommercio"، أن الانتاج بدأ في العودة إلى مستواه الطبيعي في مايو الجاري، مقدرا نمو الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا، خلال الشهر الجاري إلى +3،7%.



وبين الاتحاد أن الاستهلاك شهد قفزة في أبريل الماضي، لكن العودة الكاملة للاستهلاك لا يزال بعيدا.



وأوضح قسم الأبحاث في اتحاد الأعمال التجارية: "بعد الربع الأول من الانكماش في الانتاج، وإن كان أقل من المتوقع، فإن شهر أبريل لا يزال سلبيا. في مايو من المفترض أن يشهد الاقتصاد الإيطالي تبانيا اقتصاديا إيجابيا إلى حد كبير"، مقدرا النمو بنسبة 3،7% بالمقارنة بشهر أبريل.



وبين قسم الأبحاث، إن إعادة الفتح وإن كان جزئيا، مع التخفيف التدريجي لإجرات الحد من تنقل الأفراد، من المفترض أن يقفز بالناتج المحلي إلى 3،7%، بالمقارنة بشعر أبريل، أما على الأساس السنوي، فإن التغيير المقدر هو 10،7%، مما يعني نموا إجمالي يقارب 4% في عام 2021. (أنسامد).



