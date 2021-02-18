(أنسامد) - فبراير 18 - روما - قالت شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية والفرنسية الجديدة يوم الأربعاء إن مبيعات ستيلانتيس الأوروبية تراجعت بنسبة 27.4٪ في يناير. حققت رابع أكبر مجموعة سيارات في العالم ، التي تشكلت من اندماج FCA و PSA ، مبيعات يناير من 178،565 سيارة في الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة والمملكة المتحدة.



وانخفضت حصتها في السوق إلى 21.2٪ مقارنةً بنسبة 21.7٪ مجتمعة أعلنت عنها FCA و PSA في يناير 2020.



بشكل عام ، قالت مجموعة ACEA القطاعية يوم الأربعاء ، إن سوق السيارات الأوروبية تراجعت بنسبة 25.7٪ في يناير.



وقالت رابطة شركات صناعة السيارات إنه تم تسجيل حوالي 842835 سيارة.



قالت شركة Stellantis مؤخرًا إن مبيعاتها في إيطاليا تراجعت بنسبة 21.7٪ في يناير.وانخفضت حصتها في السوق في إيطاليا إلى 39.2٪ من 43.1٪. (أنسامد).



