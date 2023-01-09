دعوى قضائية ضد الدولة الإيطالية بسبب إصابة فتى بسرطان الدم

(أنسامد) - يناير 9 - روما - أقام والدا طفل يبلغ من العمر خمس سنوات في مدينة تارانتو يعاني من سرطان الدم منذ أن كان رضيعا، دعوي قضائية ضد الدولة الإيطالية للمطالبة بأكثر من مليون ونصف يورو بسبب التلوث المزعوم من مصنع الصلب ILVA السابق الذي تستحوذ عليه الدولة في مدينة بوليا الساحلية الجنوبية، والذي تم ربطه بمعدلات الإصابة المرتفعة بالسرطان بين السكان المحليين وخاصة عند الأطفال.



وقالت والدة الطفل جاكوبو في الجلسة الأولى في القضية "نريد العدالة لمعاناة ابننا". وقد تم تأجيل القضية حتى 20 أبريل للسماح للطرفين بجمع وتقديم المزيد من الأدلة.



ويسيطر مصنع ILVA للصلب السابق - الذي كان في يوم من الأيام الأكبر في أوروبا والذي لا يزال الأكبر والأوحد الذي يعمل في جنوب إيطاليا - على تارانتو وانتشرت إنبعثاته منذ فترة طويلة في منطقة "تامبوري" القريبة من المدينة، حيث يعيش جاكوبو وعائلته.



ويخضع المصنع - الذي اعيد إلى شركة Accaierie Italiane التي تسيطر عليها الدولة - منذ فترة طويلة لعملية تنظيف بيئية لخفض انبعاثاته الضارة.



وقد تم تسريح آلاف العمال حيث تم إغلاق أجزاء مختلفة من الأعمال المترامية الأطراف في المصنع. (أنسامد).



