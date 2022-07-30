إيطاليا : ارتفاع عدد حالات الوفاة بكورونا

(أنسامد) - يوليو 30 - روما - قالت مؤسسة (جيمبي) العلمية الإيطالية للأبحاث، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المسجلة في إيطاليا تجاوز حاجز الألف خلال الفترة من 20 إلى 26 يوليو، ليرتفع إلى 1019 حالة وفاة، بزيادة 23.8%، مقارنة مع 823 حالة وفاة في الأسبوع السابق.



وأوضحت مؤسسة (جيمبي) في تقريرها الأسبوعي لرصد فيروس كورونا، أن عدد حالات الاصابة الجديدة بفيروس كورونا ظل مع ذلك في اتجاه تنازلي.



وأضافت أنه تم تسجيل 473820 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الفترة بين 20 و26 يوليو، بانخفاض 25% مقارنة مع 631693 حالة في الأسبوع السابق. (أنسامد).



