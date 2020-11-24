دراسة:واحد من كل 5 اشخاص يصاب بالاكتئاب بعد تشخيص الكورونا

انسامد - 24 نوفمبر - تشرين الثاني - صرح ماسيمو كوزا ، الطبيب النفسي ومدير قسم الصحة العقلية في مستشفي ايه اس ال روما ، أكبر قسم للصحة العقلية في العاصمة الإيطالية ان شخصا واحدا من كل خمسة أشخاص يعاني من اضطرابات نفسية بين 14 و 90 يومًا بعد تشخيص إصابته بـفيروس كورونا.



كانت تلك نتيجة بحث مكثف مع دراسة اجريت على 69 مليون شخص منها 62354 حالة موجبة ، أجراها قسم الطب النفسي بجامعة أكسفورد (الولايات المتحدة الأمريكية) ، ونشرت في ذي لانسيت .



يقول كوزا ان تلك "بيانات علمية ذات أهمية كبيرة لانها اجريت علي 1.3 مليون شخص السكان - مما يؤكد علي الانتشار الجديد للوباء في بلدنا مما يتطلب تنفيذ استجابة شبكة الصحة النفسية العامة مع هذه الموجة الوبائية الثانية.



يؤكد كوزا ان الاضطرابات النفسية تنحصر في مشاعر القلق والتوتر والأرق بالاضافة الي مشاعر الاكتئاب و الغضب أيضًا ، والتي لم يتم اكتشافها في المرحلة الوبائية الأولى. ..ويرجع ذلك إلى استمرار هذه الحالة الحرجة" .



ويلاحظ أن هذه الاضطرابات "تسود قبل كل شيء في نوعين من المرضي: أولئك الذين عانوا من الجانب الصحي بشكل مباشر ، وبالتالي إما كانوا مرضى أو كان لديهم أشخاص مقربون مرضى أو متوفون ، وأولئك الذين فقدوا وظائفهم أو أصيبوا بأضرار.



