استخدام الكمامة أعاد "الكحل" والرموش الصناعية لموضة المكياج

(أنسامد) - فبراير 17 - روما - غير استخدام الكمامة من المعايير الجمالية فى العالم، فبعد أن كانت الموضة تنتطبق على احمر الشفاه، ظهر تغيير ملموس فى الأفكار الجديدة للمكياج والجمال، وأصبحت العيون هى التى يتم التركيز عليها فى عالم الموضة ولذلك فقد عاد "الكحل" لهذا العالم من جديد.



وقالت وكالة "انسا" الإيطالية إن بسبب العزل المنزلى وارتداء الكمامات بشكل مستمر فى الشوارع بسبب انتشار فيروس كورونا، أصبح الوجه مغطى تماما ماعدا العيون، ولذلك فإن شركات الماكياج الآن أصبحت تركز على إنتاج عدد كبير ومختلف من أنواع الكحل سواء الأسود أو الملون، وأيضا الماسكارا، فضلا عن استخدام الرموش الصناعية أصبح بشكل كبير للغاية لأول مرة فى عالم الموضة فى العالم.



بعدما دخلت الأقنعة حياتنا اليومية لتصبح القاعدة .. في الأشهر الأخيرة تم طرح كريم أساس وبودرة وأحمر شفاه وكونسيلر وأحمر خدود يتم تثبيتها حتي لا تتاثر بالماسك ولا تختفى باستخدامه، حسبما قالت الوكالة الإيطالية على موقعها الإلكترونى. (أنسامد).



