كورونا..عودة الكحل لعرش الموضة

(أنسامد) - فبراير 3 - روما - هل اصبح استخدام القناع الطبي يغير المعايير الجمالية؟ مما لا شك فيه. بعد عام من الوجوه المغطاة ، ظهر تغيير ملموس في الأفكار الجديدة للمكياج والجمال من صناعات المكياج الرئيسية حول العالم.



هذا في الواقع هو عام السحر الذي تخفيه الأقنعة وبالتالي يعزز نظرة العين والتي يجب ان تكون صافية و معبرة و خالية من العيوب بعد ان فرض فيروس كورونا علي العالم كله ارتداء الاقنعة الطبية .



لذلك ، هناك زيادة في العلاجات الخاصة بمعالجة الأكياس ، والتورم وإرهاق العين ، إلى جانب استعادة استخدام محدد العيون الملون أو الأسود (قلم تحديد عالي الدقة) ، مع أو بدون "ذيل" ، من كاجال (قلم رصاص مع مكثف و أصباغ قابلة للمزج) لرسم العينين ، على أن يتم دمجها مع جرعات كبيرة من الماسكارا (كما زاد استخدام الرموش الصناعية بشكل كبير).



بعدما دخلت الأقنعة حياتنا اليومية لتصبح القاعدة .. في الأشهر الأخيرة تم طرح كريم اساس و بودرة وأحمر شفاه وكونسيلر وأحمر خدود يتم تثبيتها حتي لا تتاثر بالماسك ولا تختفي باستخدامه. (أنسامد).

