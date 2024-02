Tunisia, il numero delle crociere più che triplicato nel 2023

TUNISI - Il numero dei crocieristi in arrivo in Tunisia è più che triplicato nel 2023 rispetto all'anno precedente, arrivando a 179.000 passeggeri contro 55.000 nel 2022. Lo si evince da una nota sul trasporto marittimo e l'attività portuale nel 2023 del ministero tunisino dei Trasporti che spiega questo aumento significativo con la ripresa dell'arrivo in Tunisia delle crociere delle grandi compagnie internazionali al porto de La Goulette.



In termini di numero totale di passeggeri nei porti tunisini, nel 2023 si è registrato un aumento dell'1% rispetto al 2022, con 788.000 passeggeri e un numero di veicoli aumentato del 3%, con 314.000 veicoli nel 2023, rispetto a 305.000 nel 2022.



Per quanto riguarda i servizi gestiti dalla Compagnia di Navigazione Tunisina (Ctn), il loro numero è aumentato del 2,5% rispetto al 2022, raggiungendo un totale di 322. Il numero di passeggeri per Ctn è cresciuto da 274.000 nel 2022 a 277.000 nel 2023, ossia un aumento dell'1%. Per quanto riguarda il traffico della New Kerkennah Transport Company (Sonotrak), il numero dei servizi forniti è diminuito del 2% rispetto al 2022, per un totale di 3.986 servizi. Il traffico passeggeri tra Sfax e le isole Kerkennah è aumentato dell'8% rispetto al 2022, raggiungendo 1.329 milioni di passeggeri.

