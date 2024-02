Tunisia, traffico commerciale porti marittimi +2% nel 2023

Il traffico commerciale nei diversi porti marittimi della Tunisia è aumentato del 2% nel 2023, passando da un movimento di 28,7 milioni di tonnellate di merci nel 2022 a 29,4 milioni di tonnellate. Lo si legge in un comunicato diffuso dal ministero tunisino dei Trasporti in cui si spiega che questa crescita è dovuta in particolare ad un aumento del 17% del traffico di materiali liquidi che ha raggiunto le 10,5 milioni di tonnellate nel 2023, trainato da un aumento del 19% del traffico di carburante.Il traffico delle merci generali è invece diminuito dell'11% attestandosi a circa 8 milioni di tonnellate. Il traffico delle rinfuse solide è rimasto stabile a 10,8 milioni di tonnellate.Il Dipartimento dei Trasporti ha segnalato inoltre un calo del 9% del traffico di merci di beni impacchettati nei porti commerciali a 5,9 milioni di tonnellate nel 2023. Per quanto riguarda il traffico di rimorchi (bilici), esso è rimasto stabile rispetto al 2022 attestandosi a circa 162.000 unità rotabili con 2 milioni di tonnellate di merci trasportate (rispetto a 2,4 milioni di tonnellate nel 2022). E' leggermente diminuito il numero di container in passaggio, da 447.000 container da 20 piedi (pari a 4,1 milioni di tonnellate di merci) nel 2022 a 446.000 container da 20 piedi ( 3,9 milioni di tonnellate di merci) nel 2023.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA