Record di 32 milioni di turisti stranieri in Grecia nel 2023

(ANSAmed) - ATENE, 21 FEB - La Grecia ha registrato un record di 32,7 milioni di turisti stranieri nel 2023, secondo i dati provvisori resi pubblici dalla Banca di Grecia. Il record degli arrivi è stato registrato nonostante la lunga serie di devastanti incendi che hanno colpito il Paese nei mesi di luglio e agosto, portando all'evacuazione di migliaia di persone in note località turistiche, come l'isola di Rodi e di Corfù.L'anno scorso il numero di arrivi di turisti stranieri è aumentato del 17,6% rispetto al 2022: viene battuto così il precedente record di 31,3 milioni registrato nel 2019. In particolare, gli arrivi dei visitatori dagli Stati membri dell'Unione Europea sono aumentati del 15,6% toccando quota 19,6 milioni. In particolare c'è stato un aumento del 9,5% dei viaggiatori dalla Germania (4,7 milioni) e un aumento del 4,2% dei visitatori provenienti dalla Francia (1,8 milioni). I dati definitivi della Banca di Grecia per il 2023 saranno pubblicati ad aprile. (ANSAmed).

