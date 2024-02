Boom di visitatori a Dubai, 17 milioni nel 2023

ROMA - Dubai ha raggiunto una pietra miliare storica nel turismo con un notevole afflusso di 17 milioni di visitatori internazionali nel 2023. Lo ha annuniato lo sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, principe ereditario di Dubai e presidente del Consiglio esecutivo, sul suo account X.



Sottolineando la posizione di leadership della città nel settore turistico globale, Sheikh Hamdan ha evidenziato l'impressionante tasso di occupazione alberghiera del 77,4%, che colloca Dubai tra le destinazioni con uno dei tassi più alti al mondo. Lo sceicco ha quindi aggiunto che la città vanta una notevole capacità alberghiera che supera le 150.000 camere.



"Questi risultati sono in linea con gli obiettivi dell'Agenda economica di Dubai D33, che mira a posizionare la città tra le prime tre al mondo per affari e turismo", ha dichiarato lo Sceicco Hamdan.



Secondo il Dipartimento dell'Economia e del Turismo di Dubai, l'Emirato ha accolto 15,37 milioni di visitatori nel periodo gennaio-novembre 2023, con un aumento del 20% rispetto all'anno precedente.



In questo periodo, Dubai ha accolto 2,75 milioni di visitatori provenienti dai Paesi dell'Asia meridionale e 2,91 milioni di turisti dell'Europa occidentale.





