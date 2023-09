Giordania: a Irbid corsi specializzati per servizi turismo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 07 SET - L'Istituto di addestramento professionale (Vti) di Irbid (Giordania) ha avviato la seconda fase di un programma dedicato a rafforzare le competenze e le capacità degli impiegati e dei fornitori di servizi nel settore del turismo.



In una intervista alla agenzia di stampa Petra, Mashael Khawasneh, che dirige il Direttorato del turismo di Irbid, ha spiegato che l'obiettivo primario del progetto è di diffondere quelle competenze ai partecipanti originari della comunità locale, sia maschi sia femmine in cerca di impiego, concentrandosi su specializzazioni quali la confezione del cibo e la produzione di pani e dolciumi. Il programma, che include 100 partecipanti del governatorato, durerà tre mesi. Quanti vi prenderanno parte riceveranno incentivi economici per coprire le spese di trasporto.



La direttrice del Vti di Irbid, Fadwa al-Ajlouni, ha aggiunto che con questa iniziativa (che conta anche sulla assistenza di organizzazioni internazionali) si cerca di creare prospettive significative per i giovani, in particolare fra le femmine, per incoraggiare il loro integramento nella forza lavoro. Il 70 per cento di quanti ottengono i certificati di professionalità, ha precisato, sono poi impiegati nel regno giordano o all'estero.



(ANSAmed).





