Giordania-Cipro, impegno reciproco per far crescere il turismo

(ANSA) - TEL AVIV, 22 AGO - Giordania e Cipro hanno discusso di come aumentare il turismo. In una teleconferenza il ministro del turismo di Amman Makram Qaisi e il vice ministro del settore cipriota Kostas Koumis hanno sottolineato il "loro impegno" - ha riferito l'agenzia Petra - nello sviluppo delle "relazioni turistiche, nel rafforzamento della cooperazione bilaterale e nel miglioramento del coordinamento in vari campi".



Qaisi ha poi informato Koumis sulle "opportunità di investimento nel settore turistico in Giordania e sulle opportunità di investimento turistico congiunto tra i due Paesi". Quindi - ha aggiunto la Petra - ha sottolineato che il ministero "sta cercando di trarre vantaggio dall'esperienza cipriota sui trasporti tra diversi siti turistici, estendendo un'offerta a Cipro per sfruttare anche l'esperienza turistica giordana".



L'incontro ha quindi esaminato il settore "dell'occupazione giordana a Cipro, delle opportunità di cooperazione nel campo della formazione professionale congiunta nel settore turistico e del follow-up sull'attuazione di un programma proposto, che prevedeva l'invio di studenti giordani a Cipro per l'istruzione e la formazione attraverso la Jordan Hotels Association".



(ANSA).





Ottieni il codice embed