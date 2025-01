I voli tra Turchia e Siria riprenderanno entro una settimana

(ANSAmed) - ISTANBUL, 07 GEN - I voli commerciali tra la Turchia e la Siria riprenderanno entro poco più di una settimana. Lo ha dichiarato il capo dell'Autorità generale dell'aviazione civile siriana, Ashhad al-Salibi. Secondo quanto riferisce il quotidiano turco Daily Sabah, Al-Salibi ha affermato che è stata presentata una lettera per ottenere il consenso alla ripresa dei voli alla Direzione generale dell'aviazione civile e si prevede che nell'arco di due giorni arriverà una risposta, mentre i collegamenti aerei tra i due Paesi dovrebbero essere ripristinati entro una settimana dal ricevimento dell'approvazione da parte di Ankara.La compagnia di bandiera turca Turkish Airlines aveva interrotto i voli verso la Siria nel 2011, in seguito alla guerra civile. Nelle scorse settimane il ministro dei Trasporti turco, Abdulkadir Uraloglu, aveva affermato che Ankara è impegnata "ad aiutare la Siria a ripristinare le sue infrastrutture critiche" e che la priorità della Turchia è rimettere in sesto l'aeroporto internazionale di Damasco, sottolineando che le piste degli aeroporti siriani sono gravemente deteriorate.Oggi sono ripresi i voli internazionali all'aeroporto principale della Siria, nella capitale Damasco, per la prima volta dalla caduta del presidente Bashar al-Assad, il mese scorso. (ANSAmed).

