Aeroporti in Marocco, pronte gare d'appalto per ampliarli

Ampliare gli aeroporti di Marrakech, Agadir e Tangeri. Il ministro dei Trasporti del Marocco, Mohammed Abdeljalil, anticipa il lancio, previsto nelle prossime settimane, delle gare d'appalto internazionali "per raddoppiare la capacità degli scali", anche in vista dei prossimi impegni quali i Mondiali di calcio che il paese ospiterà nel 2030.In una sessione di domande alla Camera dei rappresentanti, il gruppo d'opposizione degli Indipendenti (di centro sinistra) solleva la questione in relazione al gran traffico di turisti che si è visto nei giorni scorsi, con lunghe code per i controlli dei passaporti e attese fino a quattro ore per uscire dagli aeroporti di Casablanca e Marrakech. Il ministro risponde confermando gli obiettivi di governo che consistono nel raddoppiare la capacità di tutti gli aeroporti marocchini, "passando dagli attuali 40 milioni agli 80 previsti" e aggiungendo che per l'aeroporto della capitale, Rabat, i lavori dovranno essere completati entro la fine di questo anno, mentre Tetouan e Casablanca sono stati prorogati. Infine il ministro ha segnalato che l'Ufficio nazionale degli aeroporti aveva già programmato di ampliare Marrakech nel 2019, ma i lavori sono stati bloccati dalla pandemia di Covid e che "nel 2024 il traffico aereo ha visto un aumento del 40 per cento, rispetto al 2019, cosa che nessuno poteva aspettarsi".

