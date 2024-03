Adriatico, verso collegamento marittimo tra Bar e Ancona

(ANSAmed) - BELGRADO, 20 MAR - Un collegamento marittimo con traghetto da Ancona a Bar, in Montenegro, potrebbe essere istituito entro il 2024. E' quanto è emerso da un incontro che il premier montenegrino Milojko Spajic ha avuto a Podgorica con l'amministratore delegato di Adria Ferries Alberto Rossi. Per Spajic, come riferito dai media serbi, si tratterebbe del 'collegamento più veloce fra Montenegro e Europa occidentale', e l'iniziativa avrebbe effetti positivi sul turismo per entrambi i Paesi. (ANSAmed).





