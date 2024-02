L'Algeria noleggia un traghetto italiano per l'estate

(ANSAmed) - ALGERI, 01 FEB - La compagnia di trasporto marittimo dei passeggeri di proprietà del governo algerino ha annunciato il noleggio del traghetto italiano Moby Dada nell'ambito dei preparativi per la stagione estiva 2024. È quanto si legge in un comunicato di Algérie Ferries pubblicato questo pomeriggio su Facebook.Nella nota si legge che l'operazione mira anche a rafforzare la flotta della compagnia per garantire il trasporto del maggior numero possibile di passeggeri, in particolare dei membri della comunità algerina residenti in Europa. La nota precisa che la nave italiana Moby Dada è arrivata oggi al porto di Algeri e inizierà i suoi viaggi programmati il primo febbraio 2024.Le immagini pubblicate da Algérie Ferries hanno mostrato la nave attraccata alla banchina passeggeri del porto della capitale, con il logo della compagnia algerina inciso su di essa. (ANSAmed).

