Inaugurato collegamento aereo diretto tra Caracas e Algeri

(ANSAmed) - ALGERI, 22 GEN - Il primo volo del nuovo collegamento aereo diretto tra Algeri e la capitale venezuelana Caracas è arrivato all'aeroporto internazionale Houari Boumediene ieri sera dopo mezzanotte.Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale Aps, alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato i ministri dei Trasporti, Mohamed Habib Zahana, e dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale, Youssef Charfa.Il primo volo è stato effettuato da un aereo della compagnia aerea nazionale venezuelana Conviasa, partito dall'aeroporto internazionale Simón Bolívar, con a bordo una "importante delegazione ufficiale venezuelana" guidata dal ministro della Produzione agricola e delle terre, Wilmar Alfredo Castro Soteldo, e che comprende anche i ministri dei Trasporti, del Turismo e della Pesca marittima oltre a funzionari, uomini d'affari e giornalisti."L'apertura di questo collegamento aereo diretto conferma la qualità delle relazioni storiche tra i due Paesi" e "aggiunge una dimensione importante al rafforzamento della cooperazione bilaterale a un livello degno della qualità del dialogo politico tra Algeria e Venezuela", ha commentato il ministro Charfa.Da parte sua, il ministro venezuelano della Produzione agricola e delle terre ha sottolineato che "la linea diretta svolgerà un ruolo importante nel consolidamento delle relazioni tra i due Paesi" e che "consentirà alle comunità arabe, africane e asiatiche che vivono in America centrale, nei Caraibi e in Sud America di viaggiare via Algeri".Il velivolo ha trasportato anche aiuti per i campi profughi saharawi, un dono delle autorità venezuelane. (ANSAmed).

