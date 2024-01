MedCruise, nei porti formazione sui temi dell'ecosostenibilità

GENOVA, 15 GEN - "La nostra preoccupazione, come MedCruise , è quella di offrire ai nostri porti una formazione sui temi della sostenibilità, dall'efficienza energetica alle emissioni, dall'utilizzo dell'acqua al trattamento dei rifiuti".



Francesca Antonelli, vice presidente di MedCruise e cruise manager del porto di Valencia, spiega così i temi del Professional developement cruise, la tre giorni organizzata da MedCruise, associazione dei porti che prende il via oggi, a bordo di Msc Fantasia. Un momento di confronto su temi fondamentali per lo sviluppo di un settore cruciale come quello delle crociere.



"La sostenibilità è una tematica fondamentale - spiega Michele Francioni, chief transition officier di Msc Crociere -, uno dei pilastri strategici dello sviluppo di un settore, quello crocieristico, che si sta trasformando. Centrale il tema della transizione energetica. Come Msc abbiamo avviato da anni un programma di trasformazione con l'adozione di navi a gas naturale liquefatto e oggi siamo all'inizio di un processo che vedrà un sempre maggiore utilizzo di combustibili a basso tenore di carbonio oltre a una sempre maggiore massimizzazione dell'efficienza delle nostre navi". Centrale, ovviamente, anche il tema dell'elettrificazione delle banchine. "Noi stiamo lavorando insieme ai porti supportando il processo di elettrificazione delle banchine - prosegue -, la prima connessione di questo tipo con una nostra nave, nel Mediterraneo, l'abbiamo fatta alcune settimane fa a Malta, i porti italiani si stanno preparando e Genova sarà pronta nel 2025".





