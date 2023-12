Società Eau gestirà per 30 anni il nuovo scalo del porto di Safaga

NAPOLI - L'Abu Dhabi Ports Group (AD Ports) ha preso la concessione per 30 anni per sviluppare il terminal Safaga 2 al porto egiziano di Safaga. L'accordo è stato preso con l'Autorità egiziana dei Porti del Mar Rosso su un progetto strategico che prevede investimenti di 200 milioni di dollari in tre anni, e che caratterizza, riporta "dailynewsegypt.com", il primo porto egiziano del Mar Rosso gestito a livello internazionale, aprendo la strada per commerci e logistica rafforzati nella zona. Il nuovo terminale portuale è grande 810mila metri quadrati e avrà un muro della banchina di un chilometro per ospitare diversi tipi di cassoni.



Il porto di Safaga 2 ha una posizione versatile e sarà un luogo di collegamento vitale per la logistica integrata dell'area di accoglimento dei camion della zona di Safaga, servendo di merci internazionali la zona egiziana, come ha sottolineato il ministro egiziano dei trasporti Kamel El-Wazir.



Il ministro ha sottolineato il forte contributo del governo egiziano al progetto, con l'equivalente di 116,5 milioni di sterline egiziane investite. Attualmente l'85% della nuova infrastruttura è stata completata e il resto dei lavori si attende finiscano per il prossimo aprile, potendo aprirsi nella seconda metà del 2024.



"La posizione strategica di Safaga - ha sottolineato Mohamed Juma Al-Shamisi, direttore e Ceo del gruppo portuale - apre delle porte non solo per espandere la nostra offerta al settore commerciale ma porta anche un contributo per gli obiettivi economici dell'Egitto".



La nuova partnership rafforza i rapporti già esistenti dal punto di vista economico tra gli Emirati Arabi Uniti e l'Egitto, attuale secondo maggior partner regionale dell'emirato.





