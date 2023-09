Porto di Trieste, road show su logistica e industria in Marocco

TRIESTE - Un road show del porto di Trieste e del sistema logistico e manifatturiero del Friuli Venezia Giulia è in corso fino a domani in Marocco. La missione, co-organizzata dall'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, la Camera di commercio Venezia Giulia, Confindustria Fvg e Samer Seaports & Terminals, con l'Agenzia italiana per il commercio estero e l'ambasciata italiana in Marocco, prevede una serie di momenti di presentazione itineranti del sistema portuale dell'Adriatico orientale a operatori istituzionali e attori di industria, logistica e trasporti marocchini, con tavoli di confronto B2B.

Oggi la delegazione completerà il road show a Tangeri con incontri dedicati alla logistica e ai trasporti marittimi. La missione mira, fra le altre cose, a facilitare la cooperazione tra l'Adspmao e la Tanger Med Port Authority, con focus sulla filiera agroalimentare e sulle altre eccellenze regionali come mobile-arredo, meccanica, siderurgia. A Tangeri verrà sottoscritto inoltre un Cooperation framework agreement tra le due Authority con cui le parti forniranno reciproca assistenza e scambieranno esperienze su pianificazione e costruzione delle infrastrutture portuali; sicurezza portuale e marittima; gestione e operatività portuale con l'obiettivo di potenziare le linee marittime che collegano i due porti.