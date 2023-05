Algeria noleggia un traghetto italiano per l'estate

ALGERI - La società pubblica algerina di trasporto marittimo passeggeri ha segnalato il noleggio della nave italiana "Camomilla" per integrare la propria flotta durante le prossime vacanze estive.



La segnalazione è contenuta in un comunicato della stessa Algerie Ferries pubblicato su Facebook annunciando che "nuove linee marittime sono state aperte per soddisfare la crescente domanda", tra cui collegamenti di Genova con la capitale Algeri e Annaba, una città costiera dell'est. L'azienda informa che sono state aperte rotte anche da Algeri e Orano verso altre due città europee: la spagnola Barcellona e la francese Sète.