Trasporti, nuova linea treni alta velocità tra Emirati e Oman

(ANSAmed) - NAPOLI, 4 APR - Una nuova ferrovia per un investimento da tre miliardi di euro sarà costruita per il collegamento tra Emirati Arabi Uniti e Oman. La nuova linea regionale della penisola araba ridurrà i tempi di percorrenza tra i due Paesi e il progetto porta anche alla creazione di molti posti di lavoro, come hanno spiegato i dirigenti dei lavori, scrive The National.



Il progetto è portato avanti dalla joint venture tra Oman Rail e la Etihad Rail, i treni ad alta velocità collegheranno Abu Dhabi con Sohar, a nord di Muscat. Un accordo è stato firmato lo scorso mese con la Mubadala, la società di investimenti del regno di Abu Dhabi per lo sviluppo del percorso di 303 chilometri. L'incontro per la firma dell'accordo ha visto la partecipazione di Suhail Al Mazrouei, il ministri dell'Energia e Infrastrutture degli Emirati e il presidente delle Oman e Etihad Rail Company, oltre al ministri dei Trasporti dell'Oman, Saeed Al Maawali. I firmatari hanno definito il progetto come una "nuova pietra miliare nelle relazioni tra i due Paesi", hanno sottolineato le autorità di Abu Dhabi, che spiegano come "il piano di costruzione punta a rendere più semplici i movimenti dei passeggeri e del commercio, creando opportunità lavorative e sostenendo lo sviluppo sostenibile e più forte dei legami tra i Paesi attraverso lo sviluppo di una rete ferroviaria sicura ed efficiente che collega il sultanato dell'Oman e gli Emirati". Il percorso è stato definito dopo una serie di studi per rendere la linea al meglio funzionante nel clima del Medioriente con temperature molto alte. Il nuovo percorso dei treni aumenterà anche le opportunità del turismo tra i due Stati,: una volta terminato, la distanza tra le due città sarà ridotto a 100 minuti. (ANSAmed).





