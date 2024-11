A Tunisi il torneo di calcio 'Festa della Repubblica italiana'

(ANSAmed) - TUNISI, 13 NOV - E' arrivato alla quinta edizione il torneo della Festa della Repubblica italiana, evento calcistico amichevole che unisce l'Italia e la Tunisia in un clima di fair play e convivialità. Ad ospitarlo il prossimo 16 novembre la scuola di calcio Juventus Academy Tunisia.Saranno otto le squadre a contendersi il primo posto: l'ambasciata d'Italia in Tunisia, la presidenza della Repubblica tunisina, il Circolo Italiano di Tunisi, la Banca centrale della Tunisia, la Scuola italiana, la Camera tuniso-italiana di Commercio e Industria, Almaviva e Italcar. Novità di questa edizione la presenza obbligatoria di almeno due donne in ogni squadra. Oltre a promuovere lo sport e la salute, il torneo rappresenta un'importante occasione per rafforzare i legami tra l'Italia e la Tunisia, ricordano gli organizzatori. Si tratta infatti di un momento di incontro e di scambio culturale, che coinvolge rappresentanti delle istituzioni, delle imprese e della società civile dei due Paesi. La Juventus Academy Tunisia, che ospita la manifestazione, è una scuola di calcio per giovani dai 4 ai 16 anni, prima accademia di calcio ufficialmente approvata dal ministero della Gioventù e dello Sport e dalla Federcalcio tunisina. (ANSAmed).

