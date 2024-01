Maratona internazionale Marrakech, Marocco e Kenya dominano

È l'atleta keniota Sammy Kitwara che ha vinto questa domenica la 34esima edizione della Maratona Internazionale di Marrakech. Sammy Kitwara ha completato il percorso in 2h07mn55, seguito dai marocchini Omar Ait Chitachen (2h08mn45s) e Mustapha Houdadi (2h09mn38s). Tra le donne si è distinta la marocchina Kaoutar Farkoussi, che è arrivata a fine percorso in 2h27mn58s, seguita dalle connazionali Fatiha Benchatki (2h28mn29s) e Kaltoum Bouasarya (2h29mn17s).Per quanto riguarda la mezza maratona maschile e femminile, il Marocco ha stracciato tutti i concorrenti: Mohcine Outalha ha completato l'evento in 1h1mn34s, seguito dai suoi connazionali Mohamed El Youssefi (1h1mn58s) e Bouazza Kassoui (1h2mn3s).Stessa cosa per le donne salite sul podio: Rahma Tahiri che ha completato l'evento in 1h08mn34s, Kaoutar Kahhaz (1h11mn6s) e Hanane Bouaggad (1h12mn07s).In tutto, oltre 12 mila partecipanti si sono riversati per le vie del centro di Marrakech, lungo il percorso ormai consolidato dalle precedenti edizioni.

