Al via domani a Sharjah il tour internazionale di ciclismo

ROMA - Prenderà il via domani il Giro di Sharjah (Tour of Sharjah), una corsa a tappe maschile di ciclismo su strada che si svolge nell'Emirato di Sharjah, negli Emirati Arabi.



Il giro è organizzato con la partecipazione di 168 ciclisti in rappresentanza di 28 squadre, provenienti da 21 Paesi per una distanza totale di 503 chilometri e cinque tappe. Tra i Paesi partecipanti: Marocco, Arabia Saudita, Egitto, Oman, Bahrain, Francia, Spagna, Italia, Grecia, Portogallo ed Emirati.



Creato nel 2012, l'anno successivo il Giro di Sharjah è diventato una corsa professionistica entrando a far parte del calendario dell'UCI Asia Tour come prova di classe 2.2. Le tappe del giro comprendono diversi punti di riferimento di Sharjah tra cui montagne, valli, coste e colline. Il tour si conclude il 31 gennaio, scrivono i quotidiani locali.

