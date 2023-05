Doha oggi capitale mondiale dell'atletica leggera con 15 ori

NAPOLI - Quindici campioni olimpici e mondiali tra cui anche l'oro mondiale del salto in alto Moutaz Baershim, del Qatar. E' con questa vetrina che parte oggi a Doha, in Qatar, la Diamond League di atletica leggera che caratterizzerà la stagione di altissimo livello con 14 tappe in giro per il mondo, la seconda a Rabat, in Marocco, dal 28 maggio. Il Suheim Bin Hamad Stadium è pronto ad ospitare le gare che vedranno in pista e negli attrezzi cinque migliori prestazioni mondiali.



"Siamo orgogliosi - spiega Mohammed Al Fadala, presidente della Federazione di atletica del Qatar - di aprire la stagione 2023 della Diamond League, credo che quest'anno abbiamo messo insieme la migliore qualità del campo di atleti mondiale che abbiamo mai visto a Doha. Siamo un Paese ambizioso e dobbiamo continuare a crescere nella reputazione nel circuito mondiale dello sport per costruire una ulteriore crescita spinta dal successo dei Mondiali di calcio dello scorso anno in Qatar. Lo sport ha un valore importante che vogliamo interpretare al meglio".



Tra i campioni oggi protagonisti a Doha ci saranno la campionessa mondiale dei 200 metri, la giamaicana Shericka Jackson che corre i 100 metri prima della sfida di altissimo livello sui 200 con la campionessa precedente, l'inglese Dina Asher-Smith. Ma anche nello sprint maschile ci sarà la sfida sui 200 metri tra il campione olimpico, il canadese Andre De Grasse che affronterà il mondiale sui 400, l'americano Michael Norman, e l'oro mondiale dei 100 metri Fred Kerley. Nel salto con l'asta molto attesa l'olimpionica Katie Moon, ma anche il portoghese Pedro Pichardo nel salto triplo e l'indiana Neeraj Chopra nel giavellotto.