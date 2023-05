Gedda ospita le regate preliminari della Coppa America di vela

(ANSA) - NAPOLI, 02 MAG - Dopo il disguido con la Sardegna, la Coppa America di Vela ha sfiorato Brindisi, in Puglia, ma poi ha deciso di far svolgere in Arabia Saudita il secondo atto delle regate preliminari della 37ma edizione dell'America's Cup che si svolgerà a Barcellona tra agosto e ottobre 2024.



L'organizzazione ha annunciato infatti il calendario ufficiale delle diverse tappe in giro per il mondo di avvicinamento all'America's Cup catalana: la prima tappa sarà a Vilanova, a 50 km da Barcellona, dal 14 al 17 settembre, mentre la seconda sarà a Gedda, sul Mar Rosso, dal 30 novembre al 3 dicembre 2023.



Il villaggio per lo svolgimento e l'organizzazione delle regate sarà allestito nell'area Jeddah Yacht Club che è accanto al percorso usato come circuito di Formula 1 nella città dell'Arabia Saudita. Le giornate di vela vedranno in acqua Luna Rossa, che ha base proprio a Cagliari, i detentori del trofeo Emirates Team New Zealand, gli inglesi di INEOS Britannia, gli svizzeri di Alinghi Red Bull Racing, American Magic, e i francesi di Orient Express Team. Le regate si terranno in collaborazione con il ministero saudita dello sport e anche con la Federazione di Vela del Paese che punta a una crescita dei mari dell'Arabia Saudita anche in questo settore.



"Come la bandiera più alta della vela - ha commentato sul sito ufficiale della Coppa l'amministratore delegato della Coppa America Grant Dalton - so che l'America's Cup e le sue regate preliminari sono importanti nel loro utilizzo anche per migliorare l'influenza su diversi settori. L'opportunità di crescita del nostri sport è molto significativo nell'area della penisola arabica dove il 67% della popolazione ha meno di 34 anni e la partecipazione delle donne in tutte le attività sportive è in crescita fino al 149% negli ultimi anni. Quindi c'è una grande opportunità di crescita e anche di creazione di progetti di sostenibilità importanti per il Mar Rosso".



L'audience televisiva della scorsa Coppa America è stata in forte crescita nel Medio Oriente: "La nostra area è uno dei mercati sportivi - spiega Samia Bagdady, ad della federazione di vela dell'Arabia Saudita, anch'essa velista e surfista - in maggiore crescita della vela nel mondo e ha una forte eredità marittima nel sangue dei sauditi. Ci sono 9 milioni di abitanti sulle coste del Mar Rosso e delle perfette condizioni per la vela per tutto l'anno. La Coppa America sarà un perfetto catalizzatore nell'attrarre i nostri cittadini alla vela.



Vogliamo che si espanda l'entusiasmo nei sauditi per poi avere nel futuro anche campioni delle olimpiadi della Coppa America e della Ocean Race". (ANSA).





