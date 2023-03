In 40 mila alla 12/ma maratona di Gerusalemme

TEL AVIV - Quarantamila persone (di cui 3.000 giunte appositamente dall'estero) hanno partecipato oggi alla 12/ma edizione della maratona di Gerusalemme, il cui tragitto si è snodato lungo alcuni dei luoghi storici principali fra cui le mura della Città vecchia, il monte Scopus e il monte degli Ulivi. I partecipanti hanno potuto scegliere fra diversi percorsi il principale dei quali era di 42 chilometri. Gli altri erano di 21, 10 e 5 chilometri. Per le famiglie è stato approntato un percorso 'amichevole' di due chilometri.



Fra quanti hanno partecipato alla gara principale è arrivato primo Noah Kigen Kiprotich (34 anni, del Kenya), che ha registrato un tempo di 2 ore e 18 minuti. Al secondo posto lo spagnolo Chakib Latrache, pure di 34 anni. Fra le donne ha prevalso, in 2 ore e 52 minuti, Margaret Njuguna, pure lei del Kenya, di 54 anni.



La manifestazione si è svolta senza incidenti, mentre 1.300 agenti di sicurezza e volontari mantenevano l'ordine. Il sindaco Moshe Lion, che ha preso parte al percorso da 10 chilometri, si è compiaciuto del grande interesse suscitato in Israele e all'estero da questa manifestazione sportiva di massa e ha dato appuntamento ai partecipanti per la prossima edizione a marzo 2024.