La Turchia critica Israele per la messa al bando dell'Unrwa

ISTANBUL - La Turchia ha definito come "una palese violazione del diritto internazionale" la decisione di Israele di mettere al bando l'Unrwa, l'agenzia dell'Onu impegnata nel sostegno ai profughi palestinesi nei Territori, ritenuta dallo Stato ebraico complice di Hamas.



"Condanniamo questo passo, che segna una nuova fase nelle politiche di occupazione e annessione di Israele volte a sfollare forzatamente i palestinesi dalla loro terra", si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Ankara, pubblicato oggi, nel giorno in cui entra in vigore il bando israeliano verso l'agenzia delle Nazioni Unite. "Con questa decisione, Israele cerca di privare i rifugiati palestinesi del loro diritto a tornare nella loro terra", aggiunge la nota.



Ribadendo il sostegno verso l'Unrwa, la Turchia chiede alla comunità internazionale di "sostenere" l'agenzia dell'Onu.





