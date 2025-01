Amb. Baldocci, con l'Arabia Saudita rapporti buoni e in crescita

"I rapporti con l'Arabia Saudita sono molto buoni e sono destinati a prendere un'impronta particolarmente alta e qualificata grazie in particolare alla visita dei giorni scorsi della presidente Meloni. Un rapporto destinato a crescere in tutti i settori, dall'economico, al finanziario, all'artistico e all'archeologico". Così, in un'intervista all'ANSA, l'ambasciatore d'Italia a Riad, Carlo Baldocci, durante la 33/ma tappa del tour mondiale dell'Amerigo Vespucci a Gedda."L'Amerigo Vespucci è un ambasciatore straordinario da sempre - ha aggiunto - perché mette insieme la tradizione della nostra cultura e la modernità della nostra capacità di aggiungere elementi sofisticati che portano l'Italia a essere un paese veramente unico. Un partner privilegiato per l'Arabia Saudita che cerca proprio un rapporto qualificato con un interlocutore che sa creare partnership. L'Italia viene qui per rafforzare questo concetto e collaborare in tutti i settori per creare un ponte tra l'Italia e l'Arabia Saudita che è un ponte tra l'Europa e il mondo arabo".

