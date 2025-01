Turchia, 'la nostra missione militare in Siria continua'

ISTANBUL - "La missione delle Forze armate turche in Siria continua. A seconda delle necessità, le nostre truppe in Siria potrebbero cambiare la loro posizione ed essere assegnate a regioni diverse". Lo ha affermato il ministero della Difesa di Ankara, come riferisce Anadolu.



Nel contesto della guerra civile siriana, la Turchia è intervenuta militarmente in Siria a partire dal 2016, in operazioni sia contro l'Isis che contro le forze curde siriane, ritenute da Ankara terroriste, andando a creare varie postazioni militari nel nord ovest del Paese e mantenendo una presenza anche in altre zone della Siria settentrionale, nei pressi del confine turco e nelle vicinanze dei territorio controllati dalle forze curde.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA