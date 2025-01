La presidente del Rotary International in visita in Tunisia

TUNISI - La presidente del Rotary International, Stephanie Urchick, è in missione ufficiale in Tunisia fino al 23 gennaio, nell'ottica di "una dinamica di dialogo e collaborazione volta a rafforzare gli sforzi del Rotary a sostegno dello sviluppo sostenibile, dell'innovazione e dell'assistenza alla comunità". Lo si legge in una dichiarazione del Rotary Club Tunisi in cui si precisa che la presidente di questa organizzazione benefica internazionale parteciperà a una conferenza al Palazzo Baron d'Erlanger di Sidi Bou Saied sul tema: "Una strategia idrica inclusiva, resiliente e sostenibile in Tunisia entro il 2050".



La conferenza includerà discussioni su soluzioni concrete per affrontare le principali sfide ambientali che la Tunisia deve affrontare, esplorando al contempo modi per migliorare la resilienza al cambiamento climatico, precisa la nota.



L'agenda della visita a Tunisi include anche una conferenza stampa il 22 gennaio sulle varie attività dei Rotary Club in Tunisia, nonché una visita all'ospedale Razi di Manouba, dove il Rotary Club Tunis Sud ha lanciato un progetto umanitario. La visita è programmata su invito di Khalid Kabbaj, governatore del Distretto del Maghreb, che comprende i Rotary club di Tunisia, Algeria, Marocco e Mauritania.





