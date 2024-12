'Israele deve affrontare conseguenze per la guerra a Gaza'

(ANSAmed) - GINEVRA, 30 DIC - Esperti per i diritti umani incaricati dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite hanno dichiarato che Israele deve affrontare le conseguenze per aver "inflitto sofferenze massime" ai civili palestinesi a Gaza, accusandolo di sfidare il diritto internazionale e di essere protetto dai suoi alleati."Il diritto umanitario internazionale comprende un insieme di regole universali e vincolanti per proteggere oggetti e persone civili che non partecipano, o non partecipano più, direttamente alle ostilità, e limita i mezzi e i metodi di guerra consentiti", hanno dichiarato 11 esperti in un comunicato congiunto."Invece di rispettare queste regole, Israele ha apertamente sfidato il diritto internazionale più volte, infliggendo sofferenze massime ai civili nei territori palestinesi occupati e oltre. Israele continua a non affrontare conseguenze reali, in gran parte grazie alla protezione offerta dai suoi alleati".Gli esperti hanno evidenziato presunti crimini contro l'umanità commessi da Israele, "inclusi omicidio, tortura, violenza sessuale e trasferimenti forzati ripetuti che equivalgono a trasferimenti forzati". Hanno anche menzionato presunti crimini di guerra, tra cui "attacchi indiscriminati contro civili e oggetti civili... l'uso della fame come arma di guerra" e "punizioni collettive". Hanno sottolineato che i civili sono persone protette e non costituiscono obiettivi militari secondo il diritto internazionale. "Atti mirati alla loro distruzione in tutto o in parte sono genocidi", hanno aggiunto.Gli esperti hanno chiesto indagini urgenti, indipendenti e approfondite sulle presunte gravi violazioni del diritto internazionale. "L'impunità continua di Israele invia un messaggio pericoloso... Israele e i suoi leader devono essere ritenuti responsabili", hanno affermato.Gli esperti hanno detto di essere particolarmente allarmati dalle operazioni di Israele nel nord della Striscia di Gaza. Dal 6 ottobre di quest'anno, le operazioni israeliane a Gaza si sono concentrate sul nord, con funzionari che affermano che la loro offensiva terrestre e aerea mira a impedire ad Hamas di riorganizzarsi. "Questo assedio, insieme agli ordini di evacuazione in espansione, sembra destinato a spostare permanentemente la popolazione locale come preludio all'annessione di Gaza", hanno detto gli esperti.Gli esperti Onu sui diritti umani sono figure indipendenti convocate dal Consiglio per i Diritti Umani. Pertanto, non parlano a nome delle Nazioni Unite stesse. (ANSAmed).

