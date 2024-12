Mattarella riceve Abu Mazen, soluzione due popoli-due stati sia immediata

(ANSAmed) - ROMA, 13 DIC - "Dopo l'orrore del 7 ottobre si è aperta una spirale inaccettabile di violenza su Gaza che ha colpito i civili, donne e bambini. Ci impegniamo per un reale e definitivo cessate il fuoco e per il rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas. Ci auguriamo che la soluzione due stati due popoli sia immediata. Senza questa prospettiva ci saranno sempre esplosioni di violenze". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen.



"Ciò che è avvenuto il 7 ottobre è disumano e inaccettabile.



Non siamo per la violenza e abbiamo chiesto ad Hamas la liberazione degli ostaggi", ha affermato il leader palestinese nel corso dell'incontro al Quirinale. Abu Mazen ha quindi ribadito che "una volta che sarà avviata la soluzione dei due Stati e due popoli", chiederà "ai paesi arabi e musulmani di riconoscere lo stato di Israele". (ANSAmed).





