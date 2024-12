Media, Usa avvertono Israele, state violando il cessate il fuoco

ROMA - Gli Stati Uniti hanno avvertito Israele che sta violando i termini dell'accordo di cessate il fuoco in Libano: secondo fonti a conoscenza dei dettagli, "ci sono state violazioni israeliane della tregua, principalmente con il ritorno visibile e udibile dei droni dell'Idf nei cieli di Beirut". Lo riferisce Ynet. Le stesse fonti affermano che affinché il cessate il fuoco duri "occorre moderazione da tutte le parti".



Secondo fonti dei media israeliani, l'inviato speciale degli Stati Uniti Amos Hochstein avrebbe inviato un messaggio esortando Israele a rispettare l'accordo. L'ufficio del primo ministro ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni. La notizia arriva un giorno dopo che i siti di notizie locali avevano riferito che, secondo fonti diplomatiche francesi, Parigi avrebbe accusato Israele di 52 violazioni del cessate il fuoco.



Le fonti hanno affermato che, nonostante Israele stesse agendo contro le violazioni di Hezbollah, l'Idf non ha utilizzato i canali appropriati per segnalare le trasgressioni del gruppo terroristico libanese all'organismo di controllo internazionale guidato dagli Stati Uniti, di cui la Francia è membro, come prevede l'accordo di tregua. Benyamin Netanyahu ha dichiarato domenica che Israele sta "applicando con grande risolutezza l'accordo di cessate il fuoco e ogni violazione viene immediatamente accolta con un'intensa reazione da parte delle Idf".

Anche la Francia, che fa parte insieme agli Stati Uniti del comitato incaricato di supervisionare la tregua, ha chiesto a Israele di rispettare il cessate il fuoco. Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, nel corso di un colloquio telefonico con l'omologo israeliano, Gideon Saar, ha ''insistito sulla necessità che tutte le parti rispettino il cessate il fuoco in Libano'' e ha ''sottolineato gli sforzi dispiegati in questo senso dalla Francia, in legame col partner Usa": nel corso della conversazione, si precisa in una nota diffusa dal Quai d'Orsay, Barrot ha inoltre sottolineato che ''l'accordo sul cessate il fuoco con il Libano deve aprire la via ad un cessate il fuoco immediato a Gaza, alla liberazione di tutti gli ostaggi nonché l'ingresso massiccio di aiuti umanitari".

