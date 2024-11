Egitto, spezzare il circolo vizioso della violenza

(ANSAmed) - ROMA, 25 NOV - "Il dialogo è la chiave per garantire la pace nelle nostre regioni. Siamo a un incrocio, dove dobbiamo far fronte a numerose sfide su numerosi fronti, soprattutto a causa del conflitto e le aggressioni di Israele che si stanno estendendo, sono intollerabili e devo essere condannate". Lo ha detto intervenendo ai Med Dialogues il ministro degli Esteri dell'Egitto Badr Abdelatty."La forza militare di Israele non porterà a pace e stabilità", ha osservato, aggiungendo che solo riconoscendo i diritti dei palestinesi attraverso un processo politico si raggiungerà questo obiettivo. "Dopo un anno di appelli alla comunità internazionale per mettere fine al conflitto, Israele continua la sua guerra contro vittime innocenti, tra cui bambini e donne. L'Egitto condanna questo circolo vizioso di violenza e aggressione, ed è pronto a organizzare una conferenza che accolta tutti i ministri rilevanti per metter fine all'aggressione in Libano e Gaza, e la liberazione degli ostaggi", ha aggiunto Abdelatty. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA