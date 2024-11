Media, Xi visita il Marocco dopo il G20 in Brasile

PECHINO - Il presidente cinese Xi Jinping ha fatto giovedì una breve visita in Marocco ed è stato accolto a Casablanca dal principe ereditario Moulay El Hassan, a conferma "dei forti legami di amicizia, cooperazione e solidarietà tra i popoli marocchino e cinese". E' quanto hanno riferito i media locali, in merito allo scalo effettuato da Xi sulla rotta del ritorno in patria dopo aver partecipato all'Apec di Lima, in Perù, e al G20 di Rio de Janeiro, in Brasile.



Pechino ha rafforzato negli ultimi anni i suoi investimenti in Marocco nelle infrastrutture e nel settore ferroviario, sulla base della sua posizione geografica vicino all'Europa e per i suoi legami commerciali, spesso di libero scambio, con i principali mercati di Ue e Usa. Il boom di impianti automobilistici in Marocco ha spinto ad esempio il produttore di batterie cinese Gotion High Tech a creare la prima gigafactory dell'Africa nel Paese per un costo di 1,3 miliardi di dollari.





