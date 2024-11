(ANSAmed) - NEW YORK, 20 NOV - L'ambasciatore israeliano all'Onu Danny Danon si è scagliato contro la bozza di risoluzione messa al voto al Consiglio di Sicurezza, che è stata bocciata per il veto degli Usa, definendo il testo "vergognoso"."Non possiamo permettere alle Nazioni Unite di legare le mani a Israele impedendogli di proteggere i suoi cittadini, non smetteremo di combattere finché non riporteremo a casa tutti gli uomini e le donne rapiti", ha aggiunto. (ANSAmed).

